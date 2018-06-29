Eşinin emekli olmak için topladığı parayı kaybetti, gözyaşlarına boğuldu
Samsun'da yaşayan 57 yaşındaki Muhammet Yıldırım'ın eşi Fatma Yıldırım, kocasının, prim borcunu ödeyip emekli olmak için borç harç topladığı 27 bin 200 liranın içinde bulunduğu zarfı düşürdü. Parayı bulan kişi ya da kişilere çağrıda bulunan Muhammet Yıldırım, "Ben 24 saat direksiyon sallıyorum. Parayı bulanın insafı varsa getirsin" dedi. Fatma Yıldırım ise gözyaşlarına boğuldu
Giriş Tarihi: 29.6.2018 17:35Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 17:39
Olay, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Nakliyat işi yapan evli ve 3 çocuk babası Muhammet Yıldırım, prim borcunu yatırıp emekli olmak için 15 bin 200 lira patronundan aldı, 12 bin lira da oğlu kredi çekti.