2018 YKS - TYT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? – ÖSYM 2018 YKS VE TYT sınav soruları yayınlanma tarihi

Türkiye'de 3 milyon adayın beklediği gün geldi çattı. Dün ve bu sabah saatlerinden itibaren adaylar sınava girmek için yollara koyuldular. Bu önemli sınavlar sonrasında 2018 YKS soruları en çok aratılan konuların başında gelecek. Vatandaşların bir merak ettiği konu ise '2018 YKS –TYT sınav soruları ne zaman yayınlanacak? sorusu geliyor. ÖSYM resmi sitesinden YKS sorularını yayınlayacağı tarihi duyurdu. Peki TYT sınav soruları ne zaman açıklanacak?

YKS SINAVI SORULARI – TYT SINAVI SORULARI 2018 HEYECANLA BEKLENİYOR

Dün gerçekleştirilen YKS ve TYT sınavı soruları merak içinde aratılmaya başlandı. Doğru ve yanlışları hakkında bilgi almak isteyen adayların cevaplarını ÖSYM'nin sitesinde yayınlanacak olan YKS soruları belirleyecek. Peki YKS sınav soruları ne zaman açıklanacak? 2018 TYT sınav soruları açıklandı mı?

BUGÜN HANGİ SINAVLAR VAR?

Dün gerçekleştirilen YKS ve TYT sınavı sonrası ikinci etap bugün gerçekleştirilecek. AYT sınavı 1 Temmuz 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav 10.15'de başlayacak ve 180 dakika sürecek. YDT sınavı da 1 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 15,45'de başlayacak ve 120 dakika sürecek.

2018 AYT SINAV SORULARI VE YDT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS VE TYT'nin ikinci etabı kısmında olan AYT ve YDT sınavları bugün gerçekleştirilecek. Peki 2018 AYT ve YDT sınav soruları ne zaman yayınlanacak?

Sınav soruları yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz…