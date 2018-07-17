Dürbünle bakarken bulduğu kayıp koyunları, sahibine teslim etti

Sivas merkeze 9 kilometre uzaklıktaki Kolluca köyünde oturan 5 çocuk babası, çiftçi Kazım Ertümen arazide gezerken yanında bulunan dürbün ile dağlık alana baktı. Ertümen, burada çok sayıda koyun olduğunu fark etti. Bir süre daha dürbünle bölgeyi izleyen Kazım Ertümen, yanlarına gittiği 14 koyunun çobanı olmadığını gördü. İl merkezinde besi çiftliği sahibi Mehmet Veske'nin (40) 3 gün önce koyunlarını kaybettiğini duyan Ertümen, besiciye haber verdi. Telefonla Veske'ye ulaşan kazım Ertümen, koyunları bulduğunu söyleyerek gelip almasını söyledi. Günlerdir koyunlarını arayan Mehmet Veske, sürüyü teslim aldı.