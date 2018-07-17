Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! - İşte Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri

Meteoroloji, son dakika hava durumu uyarısını paylaştı. Sıcak havaların etkisinin ülke üzerindeki etkisi günden güne artarken bir yandan da yağışlar etki gösteriyor. Durum böyle olunca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak duyurdu.

İŞTE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un güneyi, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van'ın kuzeyi, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı ise, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en y��ksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya ong>Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 28

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 27

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37