Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! - İşte Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri

Meteoroloji, son dakika hava durumu uyarısını paylaştı. Sıcak havaların etkisinin ülke üzerindeki etkisi günden güne artarken bir yandan da yağışlar etki gösteriyor. Durum böyle olunca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un güneyi, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van'ın kuzeyi, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı ise, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en y��ksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 35Antalyaong>Antalya: Az bulutlu ve açık 39
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 28
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 27
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37