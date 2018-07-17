Öldükten 30 yıl sonra varlığı teyit edildi

1920 doğumlu olan ve 30 yıl önce ölen Emine Onar isimli kadının hayatta hiçbir zaman kimliği olmamıştı ve resmiyette 'yok' sayılıyordu. Evliliğini bile kız kardeşinin kimliğiyle yapıp çocukları da olunca, ucu bugünlere varan bir gizem yumağı oluştu. En sonunda, DNA testi için Karacasu'da 6 ayrı mezar açıldı.

BİRBİRLERİNİ KUZEN SANARKEN KARDEŞ ÇIKTILAR

Birbirini kuzen sanan çocuklar kardeş, resmiyette kardeş olarak görünen ancak kendilerini kuzen olarak bilen kişiler ise gerçekten kuzen çıktı. Emine Onar'ın yaşadığı da, ölümünün ardından 30 yıl sonra Karacasu Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla kabul edildi.

KARMAŞIK SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Aydın Karacasu'ya bağlı Tekeliler Mahallesinde yaşayan Recep Onaca (70) isimli vatandaş 1 yıl önce veraset ilamı çıkartmak için mahkemeye gitti. Buradaki işlemler sürerken hayatı boyunca teyze çocukları olarak bildiği Süleyman Onar ve Hatice Bodur'un anne bir, baba ayrı üvey kardeşleri olduğunu öğrendi.

DNA İNCELEMESİ İÇİN MEZARLARIN AÇILMASI İSTENDİ

Recep Onaca ile yıllar önce vefat eden Süleyman Onar ile Hatice Bodur'un çocukları da miras işlemlerinde sorun yaşamaları sebebiyle nüfus kaydı iptali için mahkemeye başvurdu. Hakim DNA'ların incelenmesi için aynı sülaleden aralarında 60 yıllık mezarların da bulunduğu Tekeliler Mahallesinde 1, Yolüstü Mahallesinde 4 ve Nargedik Mahallesinde 1 mezarın açılmasını istedi.

KENDİ KİMLİĞİ OLMADIĞI İÇİN KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE EVLENDİ

1920'de doğan Emine Sevinç (Onar) evlenirken kendi kimliği olmaması üzerine kardeşi Huri Sevinç (Onaca) kimliğini kullanarak Mehmet Onar ile evlendi. Huri Sevinç resmi kayıtlarda evli gözüktüğü için Hasan Onaca ile evliliğini dini nikah düzeyinde yaptı.

GERÇEK HURİ SEVİNÇ ANCAK BU VEFATTEN SONRA NİKAH KIYABİLDİ

Emine Onar'ın Huri Sevinç'in kimliği ile evlendiği Mehmet Onar'ın vefatı üzerine gerçek Huri Sevinç kendi kimliği ile yıllar önce evlendiği Hasan Onaca ile resmi nikah kıyabildi.

İŞLER DAHA DA KARIŞIYOR

Resmi kayıtlarda hem dul hem evli gözüken Huri Onaca'nın 4 çocuğu oldu. Ancak Emine Onar'ın çocukları Süleyman Onar ve Hatice Onar da Huri Onaca'nın üzerine kaydedildi. Bu nedenle Emine Onar'ın çocukları Süleyman Onar ile Hatice Dobur'un Huri Onaca'nın üzerine geçmesinin iptali için dava açıldı. Dava sonucunda resmiyette kardeş gözüken ancak kendilerini kuzen olarak bilen kişilerin resmiyette de kuzen oldukları teyit edilmiş oldu.

ÖLDÜKTEN 30 YIL SONRA, 'VARLIĞI' TEYİT EDİLDİ

Hiçbir nüfus kaydı olmadan ve resmi kayıtlara göre hiç var olmadan, 30 yıl önce vefat eden Emine Onar mahkeme kararı ile 'şahsiyet' kazanırken böyle birinin yaşadığı mahkeme tarafından kabul edildi.