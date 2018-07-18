MEB İOKBS (PYBS) sınav sonuçları sorgulama ekranı - Bursluluk sınavı sonuçları 2018 ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 3 Haziran tarihinde 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik uygulanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları öğrenciler ve velileri tarafından büyük bir merakla araştırılmakta.

MEB'in takviminde de yer alan bursluluk sınavı sonuçları 2018, saat 14.00 itibari ile erişime açıldı.

BURSLULUK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNDEN ALMAK DA MÜMKÜN!

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde, "Sınav Sonuç Belgesi" ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecek.

BURSLULUK SINAVI 2018 (İOKBS) BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Bursluluk ücretleri bir sene içerisinde toplamda 4 defa ödenir. 3 aylık zaman aralığıyla bursluluk paraları alınır. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak, Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında ödenmektedir.

2018 İOKBS burs ücreti ise, 648.04 TL olarak belirlenmiştir.

KONTENJAN DAĞILIMI

Kontenjan Dağılımı şu şekilde yapılır;

1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10'u Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilere,

b) %5'i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına, c) %5'i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

ç) %80'i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere, ayrılır

2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80'lik kontenjana ilave edilir. Öğretmen çocuğuna ayrılan %5'lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelin çocukları için kullanılır, buna rağmen dolmaması hâlinde kalan kontenjan %80'lik kontenjana ilave edilir.

BURS KAZANAN ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?

3 Haziran'da sınava giren öğrenci bursu kazanması durumunda, işlemler okul müdürlükleri tarafından yapılıyor. Öğrenci o seneye dair burs işlemlerini "e-burs modülü" üzerinden gerçekleştirebiliyor.