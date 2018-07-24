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bebeğin kahreden ölümü...

'nın Karataş ilçesinde çiftin bebeği (1), iddiaya göre, su dolu kovaya düşerek boğuldu. Olay, Karataş'ın kırsal Bahçe Mahallesi'nde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırların bulunduğu alanda meydana geldi. İşte ayrıntılar...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 17:03 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 17:22
Yasmin bebeğin kahreden ölümü...

İddiaya göre, anne ve babası başka bir çadıra misafirliğe giden bebek, yalnız kaldı. Yasmin, bu sırada çadırda içi su dolu kovaya düştü. Çadıra dönen çift, bebeklerinin başının su dolu kovanın içinde, ayaklarının ise dışarıda havada olduğunu gördü.

Çift, Yasmin'i hemen kovadan çıkarıp, Karataş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan incelemede Yasmin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan aile, gözyaşlarına boğuldu. Yasmin bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yasmin bebeğin kahreden ölümü...
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