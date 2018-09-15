Dilenci değil döviz bürosu!

İstanbul
'da yakalanan yabancı bir dilencinin üzerinden 15 farklı döviz
çıktı. Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dilencilik yapan bir kişiyi yakaladı. Azeri dilenciden 2 bin 500 Türk lirası, 530 euro ve 421 Amerikan doları ile İran, Suudi Arabistan
, Umman ve Katar riyalı, Rus rublesi, İsveç kronu, Kuveyt dinarı, Nepal ve Hindistan rupisi ve Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi gibi 15 ülkenin para birimi çıktı. Latin, Arap, Kril ve Sanskrit alfabeleriyle yazılı olan banknotların hangi ülkelere ait olduğunun belirlenmesi zabıta personelinin uzun süresini aldı. El konulan ve değeri 12 bin lira olan dövizler 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi hükmü gereği belediye encümeni kararıyla kamuya aktarılmak üzere liraya çevrildi.