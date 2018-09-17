Diriliş Ertuğrul 5. sezon ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'un yeni transferi Hande Soral kimdir?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul için geri sayım başladı. Dizinin yayınlanmasını merakla bekleyen hayranlarına haberler peş peşe geliyor. Arama motoru üzerinden Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? sorusunun cevaplarını arayan bireyler, aynı zamanda diziye yeni katılan oyuncu Hande Soral'ı da araştırıyorlar. Geçtiğimiz sezonun son bölümü büyük bir heyecan içinde geçmişti. Yeni sezonu merak içinde araştıran seyircilerin en çok arattığı soru ise 'Diriliş Ertuğrul 5. sezon ne zaman başlayacak?' oldu. Ayrıca Diriliş Ertuğrul 122. bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusu da en çok aratılan sorular arasında. Bu gelişmeler ile birlikte Diriliş Ertuğrul dizisinin 122. bölümünün hala yayınlanmamış olması seyircilerin de meraklarını arttırdı.

Öte yandan TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan, Vatan gazetesine verdiği röportajda Diriliş Ertuğrul dizisine dair bomba açıklamalarda bulundu. Kurtuluş Zeydan, Diriliş Ertuğrul dizisinde yeni sezonda Hande Soral'ın olacağını açıkladı. Bu gelişmelerin üzerine dizinin sevenleri internet üzerinden Hande Soral kimdir sorusunun yanıtını arıyorlar. Hande Soral'ın dizide Ertuğrul'un aşık olacağı karakter olacağı belirtildi. Öte yandan Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonda yine Çarşamba günleri ekranda olacağını belirtti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul dizisinin ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz bir açıklama gelmezken, Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'da konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak tahminlere göre Diriliş Ertuğrul dizisinin bu yılda Ekim ayında ekranlarda olması bekleniyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 122. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Ertuğrul dizisinin fragmanı ile ilgili henüz bir bilgi gelmezken, dizinin fragmanının eylül ayında yayınlanması bekleniyor.

HANDE SORAL KİMDİR?

Hande Soral (2 Şubat 1987; İnegöl) Türk oyuncu.

2 şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Bensu ve Betirhan adından ikiz kardeşleri var ve Soral gibi oyunculuk yapıyorlar. İlkokul ve ortaokulu Bursa'da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.

2008 yılında Soral'ın 'Komedi Dükkanı' adlı programı izlemeye gitmesi ile tüm hayatı değişti. Tolga Çevik'in oynadığı Fırat Parlak'ın yönetmenlik yaptığı 'Komedi Dükkanı' adlı programa Çevik Soral'ı misafir olarak sahneye çıkardı.

Yönetmen Parlak Soral'ın performansını beğendi ve ona oyuncu olayı teklif etti. Bu teklif üzerine Soral'ın tüm hayat çizgisi değişti ve oyunculuğa yöneldi.

Oynadığı filmler ve roller:

2008- Komedi Dükkanı - Kendisi - Hande Soral2.Sezon Konuk Oyuncu, Televizyon dizisi

2008 - 2011Küçük Kadınlar- Armağan GeziciBaşrol Oyuncusu, Televizyon Dizisi

2010- GecekonduKendisi - Hande Soral - Televizyon programı

2011- Bir Günah Gibi - Figen - Yardımcı Oyuncu, Televizyon dizisi

2012 - 2013 Alev Alev - Ümran - Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi

2013- Fatih Gevherhan - Sultan - Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi

2014- Çalıkuşu - Azelya - Yardımcı Oyuncu, Televizyon dizisi

2014- Yılanların Öcü - Fatma - Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi

2014- Birleşen Gönüller - Cennet - Başrol Oyuncu, Sinema filmi

2016- Kalbim Yangın Yeri - Leyla- Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi

2017 -Evlat Kokusu - Zeynep - Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi