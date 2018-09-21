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'da engelli oğluna ayakkabıyla vuran baba gözaltına alındı

’nun Altınordu ilçesinde engelli ve tekerlekli sandalyeye mahkum bir gencin babası tarafından ayakkabı ile dövüldüğü görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu.  İddiaya göre, ilçenin Şahincili Mahallesi'nde engelli olan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan oğlunun para istemesine sinirlenen baba, evin önünde ayağındaki ayakkabıyı çıkarıp olanca gücüyle oğlunu dövdü.

AJANSLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 11:26 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 11:29
Ordu'da engelli oğluna ayakkabıyla vuran baba gözaltına alındı

Babanın engelli oğlunu acımasızca dövdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyadan paylaşıldı. Valiliği: "Olayın mağduru olan engelli Yusuf Çiçek, Ünye ilçemizde bulunan Özel Engelli Bakım Merkezinde koruma altına alınacaktır"

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KASTEN YARALAMA!

Ordu'da tekerlekli sandalyeye bağlı oğluna ayakkabı ile vuran babanın gözaltına alındığı bildirildi. Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde baba Ali Çiçek'in (65) tekerlekli sandalyeye bağlı oğlu Yusuf Çiçek'e (32) yönelik kötü muamele ve kasten yaralama olayının sosyal medyada yayınlanması üzerine, Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla idari işlem başlatıldığı belirtildi. Ali Çiçek'in gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, mağdur Yusuf Çiçek'in ise teyzesi Mehriye Tiryaki'ye teslim edildiği aktarıldı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Şüpheli Ali Çiçek'le ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, Yusuf Çiçek'in, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, Ünye'deki Özel Engelli Bakım Merkezinde koruma altına alınacağı ifade edildi. Açıklamada, engelli Yusuf Çiçek için ailesine ödenen "Evde Bakım Aylığı"nın da iptal edileceği kaydedildi.

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Ordu'da engelli oğluna ayakkabıyla vuran baba gözaltına alındı
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