Ordu'da engelli oğluna ayakkabıyla vuran baba gözaltına alındı

Babanın engelli oğlunu acımasızca dövdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyadan paylaşıldı.Ordu Valiliği: "Olayın mağduru olan engelli Yusuf Çiçek, Ünye ilçemizde bulunan Özel Engelli Bakım Merkezinde koruma altına alınacaktır"

Ordu'da engelli oğluna şiddet uygulayan babanın görüntüleri sosyal medyada olay oldu

KASTEN YARALAMA!

Ordu'da tekerlekli sandalyeye bağlı oğluna ayakkabı ile vuran babanın gözaltına alındığı bildirildi. Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde baba Ali Çiçek'in (65) tekerlekli sandalyeye bağlı oğlu Yusuf Çiçek'e (32) yönelik kötü muamele ve kasten yaralama olayının sosyal medyada yayınlanması üzerine, Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla idari işlem başlatıldığı belirtildi. Ali Çiçek'in gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, mağdur Yusuf Çiçek'in ise teyzesi Mehriye Tiryaki'ye teslim edildiği aktarıldı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Şüpheli Ali Çiçek'le ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, Yusuf Çiçek'in, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, Ünye'deki Özel Engelli Bakım Merkezinde koruma altına alınacağı ifade edildi. Açıklamada, engelli Yusuf Çiçek için ailesine ödenen "Evde Bakım Aylığı"nın da iptal edileceği kaydedildi.