Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sakal bakımı nasıl yapılır? Erkekte uzun sakal bakımı yapma yöntemleri

nasıl yapılır? Erkekte bakımı yapma yöntemleri

Sakal, birçok erkek için vazgeçilmez doğal aksesuarlardandır. Başlı başına erkeğe bir imaj katan sakalların bakımı da oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sakala doğru bir bakım yapmak, sakalın sağlıklı kalmasını sağlayarak imajınızın da güzel görünmesini sağlar. Peki, nasıl yapılır? Sizler için derlediğimiz haberimizde erkekte bakımı yapma yöntemlerini sıraladık.

Giriş Tarihi: 29.9.2018 12:08
Sakal bakımı nasıl yapılır? Erkekte uzun sakal bakımı yapma yöntemleri

Artık erkekler için sakallar olmazsa olmazlardandır. Oluşturduğu estetik görüntüyle erkekleri daha olgun gösteren sakallar, erkek imajı için de kilit bir öneme sahiptir. Hal böyle olunca, sakalların da bakımlı ve sağlıklı olması gerekmektedir. Zira, bakımsız ve önem verilmeyen sakal, nasıl iyi bakıldığında imajınıza katkı sağlıyorsa bakılmadığı taktirde de o denli kötü bir hava oluşturur. Bakım yapılan sağlıklı bir sakal ise, başta kadınlar olmak üzere birçok kişinin size farklı bir gözle bakmasına olanak sağlar.

Sakalın bakımını yapmak, sakalı uzatmaktan daha zordur. Gelişi güzel yapılan verim sağlamayacağı gibi sakalınızın yapısını da bozabilir. Doğru ve düzenli yapılan bir sakal bakımı, daha canlı ve sağlıklı bir sakal yapısını doğurur. ı olan erkekler için hazırladığımız haberimizde, sakal bakımı nasıl yapılır? Sorusuna yanıt ararken sakal bakımı sırasında yapılması gerekenleri listeledik.

SAKAL BAKIMI NASIL YAPILIR?

  • Doğru şampuan seçimi. Sakallarınız yıkarken doğru yıkama ürünlerini seçmelisiniz. Saçınızı yıkarken kullandığınız şampuan sakallarınız için iyi olmayabilir. Bunun için piyasada satılan sakal şampuanlarını kullanabilirsiniz.
  • Kepeklenme sorununa dikkat. Saçlarda olduğu gibi sakallarda da görülen kepeklenme sorununa karşı kepek önleyici şampuanları kullanmanızda yarar var.
  • Yumuşaklık ve kolay taranma için saç kremi. Yıkamanızdan sonra sakallarınız zor taranıyor ve şekil almıyorsa saç kremi bu sorununuza iyi gelecektir.
  • Sakal bakım yağları kullanabilirsiniz. İster zeytinyağı, argan yağı gibi doğal ürünleri isterseniz de piyasada satılan sakal bakım yağlarını sakalınızı yıkadıktan sonra kullanabilirsiniz. İlgili sakal bakımı yağları sakallarınıza canlılık katmakla beraber kolay şekil almasını sağlayacaktır.
  • Gün içinde bolca tarayın. Mümkün olduğu sürece gün içerisinde sakallarınızı taramaya özen gösterin. Yanınıza ya da çekmenizde bulundurduğunuz ufak bir tarak ile bunu yapabilirsiniz.
  • Kötü gösteren kılları kesin. Sakal ya da bıyığınızdan haddinden fazla uzayan kıllar olabilir. Sakalınızı güzel bir şekilde taradıktan sonra bir makas yardımıyla bu kılları kesin.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakal bakımı nasıl yapılır? Erkekte uzun sakal bakımı yapma yöntemleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN