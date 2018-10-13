Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > PKK'nın finansörü iş adamı ile ilgili flaş gelişme

'nın finansörü ile ilgili flaş gelişme

'ya maddi destek sağlayan bu kez tutuklandı. Örgütün Avrupa kanadına maddi destek sağlayan ve sözde PKK/KONGRE-GEL eş başkanı firari Remzi Kartal ile yakın iletişim içinde olan iş adamı, 2 Ekim’de ’ndan Avusturya’nın başkenti Viyana’ya giderken yüklü miktarda dövizle yakalanmış ve 100 bin lira kefaletle serbest bırakılmıştı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2018 10:46 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 10:48
PKK'nın finansörü iş adamı ile ilgili flaş gelişme

Bölücü terör örgütü 'ya Avusturya'da maddi yardım yaptığı gerekçesi ile geçtiğimiz günlerde 'nda yakalanıp savcılık tarafından kefaletle serbest bırakılan tutuklandı.

VİYANA'YA GİDERKEN GÖZALTINA ALINMIŞ VE KEFALETLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

2 Ekim Salı günü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü PKK'ya Avusturya'da finansman sağladığı ve örgüte maddi yardım yaptığı belirtilen Halil T. adlı iş adamı Viyana'ya giderken gözaltına alınmış, mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı konularak 100 bin lira kefaletle serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bir üs mahkemeye yaptığı itiraz üzerine yeniden hakkında gözaltı kararı çıkarılan iş adamı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün tekrar gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece "bölücü terör örgütü PKK'ya maddi destek sağlamaktan" tutuklandı.

ÜZERİNDEN YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇIKMIŞTI

Avusturya'da PKK adına finans faaliyeti yapan, örgüte maddi destek veren iş adamları arasında olduğu öne sürülen Halil T.'nin sözde PKK/KONGRA-GEL eş başkanı eski DEP'li Remzi Kartal ile yakın iletişim içinde olduğu ileri sürülüyor. Yapılan ilk operasyonda Halil T.'nin üzerinde 2 bin 66 dolar, 19 bin 411 euro, 240 frank, 95 pound, 10 bin 869 lira para ele geçirilmişti.

Son Dakika: PKK'lı teröristler SİHA korkusuyla yer altından çıkamıyorlar
Son Dakika: Kandil’den, kadın teröristlere talimat...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
PKK'nın finansörü iş adamı ile ilgili flaş gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN