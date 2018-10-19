Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Mehmet Ali Erbil
evinde banyoda düşerek yaralandı. Bir süredir vertigo hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil evinin banyosunda düşerek yaralandı. İstanbul
Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan
ünlü şovmenin kaburgalarında kırıklar olduğu ve göğüs boşluğunda biriken kan nedeniyle ameliyat edildiği öğrenildi. Erbil'in kızları Yasmin ve Sezin Erbil
ve kardeşi Mustafa Erbil de hastaneye geldi. Sezin Erbil, "Babam evdeyken düşmüş. Durumu kritik değil. Ancak vücudunda kırıklar var" ifadelerini kullandı.