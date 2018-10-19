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hastaneye kaldırıldı

BARIŞ SAVAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018
Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı
Sanatçı evinde banyoda düşerek yaralandı. Bir süredir vertigo hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil evinin banyosunda düşerek yaralandı. Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan ünlü şovmenin kaburgalarında kırıklar olduğu ve göğüs boşluğunda biriken kan nedeniyle ameliyat edildiği öğrenildi. Erbil'in kızları Yasmin ve ve kardeşi Mustafa Erbil de hastaneye geldi. Sezin Erbil, "Babam evdeyken düşmüş. Durumu kritik değil. Ancak vücudunda kırıklar var" ifadelerini kullandı.
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Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı
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