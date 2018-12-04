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’a kartvizit şoku

Oyuncu , ’de farklı isimlerle işletilen kaçak masaj salonlarına ait kartvizitlere kendisinden habersiz şekilde fotoğrafını basanlardan şikâyetçi oldu

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2018
Ceren Hindistan’a kartvizit şoku

Ceren Hindistan avukatı Levent Karakoç aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İddialara göre, Ceren Hindistan'ın İzmir'de oturan bir arkadaşı 27 Kasım'da telefonla arayıp üzerinde kendi bikinili fotoğrafının olduğu kartvizitlerin Kordonboyu'nda halka dağıtıldığını anlattı. Kartvizitlerin üstünde aynı telefon numaraları ve adres vardı. Kartlarda, 'Tempo Masaj Salonu', 'Masaj Terapi Salonu' gibi isimler yazıyordu. Ancak telefon numaraları aynıydı. İnternetteki aramada ise 'P... Masaj Salonu' adlı bir işletmenin belgesine ulaşıldı. Yetkili olarak 'S.. Hanım' ismi çıkıyordu.



Avukatı Levent Karakoç'un suç duyurusu dilekçesinde, günümüzde 'masaj salonu' adı altında fuhuş yaptıran birçok işletmenin olduğu hatırlatıldı. Dilekçede özetle, "Kimliği meçhul şüpheliler, hukuka aykırı bir biçimde fotoğrafı kullanarak kâr elde etmeye çalıştıklarından şüpheliler hakkında dolandırıcılık, hakaret, kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından iddianame hazırlanmasını istiyoruz" denildi. Ceren Hindistan'ın suç duyurusu üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ceren Hindistan’a kartvizit şoku
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