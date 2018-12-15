‘Kız Kardeşler’ Altın Ayı için yarışacak

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Ulusalve uluslararası festivallerde 50'nin üzerinde ödül kazanan Emin Alper'in üçüncü filmi "Kız Kardeşler", 69. Berlin Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümüne davet edildi. Alper, ikinci filmi "Abluka" ile Venedik Film Festivali'nin ana yarışmasında "Jüri Özel Ödülü"; ilk filmi "Tepenin Ardı" ile de Berlin Film Festivali'nin Forum bölümünde "Caligari Ödülü" kazanmıştı. Dünya prömiyerini 7-17 Şubat arasındaki Berlin Film Festivali'nde yapacak olan "Kız Kardeşler", festival tarihinde Türkiye'den Ana Yarışma bölümüne katılma başarısı gösteren 10'uncu film olacak