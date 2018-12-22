Fekeli çiftliği bastı

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Atv ekranlarında perşembe akşamları yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Dizinin önceki akşam yayımlanan yeni bölümü, Tüm Kişiler'de yüzde 15.10 izlenme oranı ve yüzde 32.08 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümüne, Kerem Alışık'ın canlandırdığı Fekeli damga vurdu. Züleyha'nın acı sözlerinden sonra büyük hayal kırıklığı yaşayan Yılmaz, feci bir kaza geçirdi. Manevi oğlum dediği Yılmaz'a uzun süre ulaşamayan Fekeli ise, Çukurova'yı birbirine kattı. Ateş gibi gözleriyle Yamanlar Çiftliği'ni basan Fekeli, herkesin içinde Demir'in yakasına yapışıp, "Eğer Yılmaz'ın kılına dokunduysan, toprağa gömdüğüm silahımı çıkarırım Demir Yaman" diyerek büyük gözdağı verdi. Konakta fırtına estiren Fekeli, Yılmaz için her şeyi yapmaya hazır olduğunun sinyalini verirken, Demir'in bu tutum karşısında ne yapacağı da merak konusu oldu. Dizinin bölüm etiketi #KalbimdekiYerin, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. MAGAZİN