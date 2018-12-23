20 yıllık evlilik tek celsede bitti

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Oyuncular Mahir İpek ve Veda Yurtsever anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Seksenler, Mandıra Filozofu, Hükümet Kadın gibi dizilerde oynayan İpek ile 20 yıl evli kaldığı Beyaz Karanfil, Fatmagül'ün Suçu Ne? filmleriyle adını duyuran Yurtseverboşanma davasının görüldüğü mahkemeye birlikte geldi. Yaklaşık 20 dakika süren davada taraflar bir anlaşmaya vardıklarını mahkeme hakimine iletti. Yurtsever boşanma dilekçesinde 1998'de evlendiklerini ve 2003'te bir çocuklarının olduğunu belirterek "İlişkimizin yıprandığı kanaatine varıp dostluğumuzun devamı için evliliğimizin sona ermesi kararını verdik. Karşılıklı olarak ve anlaşarak boşanmayı kabul ve beyan ettik" dedi. Mahkeme, tarafların boşanma protokolü doğrultusunda boşanmalarına karar verdi. Taraflar birbirlerinden herhangi tazminat ya da nafaka talep etmedi.