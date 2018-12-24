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ürünleri güncel kataloğu yayınlandı! 28 Aralık BİM aktüel indirimleri hangi eşyalarda var?

Özellikle ev hanımları tarafından yoğun ilgi gören indirimli ürünler, her hafta neredeyse ilk günden tükeniyor. Eksiklerini indirimli ürünlerden faydalanarak tamamlamak isteyenler bu hafta yine kataloğu araştırmalarına da başladı. BİM aktüel kataloğu yeni haftanın listesi de yayınlandı. Birbirinden sürpriz eşyaların bulunduğu listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. İşte 28 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğu!

Giriş Tarihi: 24.12.2018 09:25 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 09:25
BİM aktüel ürünleri güncel kataloğu yayınlandı! 28 Aralık BİM aktüel indirimleri hangi eşyalarda var?

BİM aktüel ürünleri bu hafta yine birçok kişiyi mutlu edecek. Satışa sunduğu indirimli ürünler ile her hafta yoğun ilgi gören BİM aktüel ürünlerine sahip olabilmek için 28 Aralık Cuma günü en yakın markete gidebilirsiniz. Elektronik ürünler, mutfak eşyaları, giyim, oyuncaklar ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmak isteyenler bu kataloğa mutlaka göz atmalı. İşte BİM aktüel indirimli ürün listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU YAYINLANDI

BİM, gelecek hafta satışa sunacağı kataloğu tam sayfa olarak açıkladı. Muhteşem sürprizler yine sizleri bekliyor. BİM aktüel kataloğuna ulaşmak için yukarıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

28 Aralık Cuma BİM aktüel ürünleri şöyle;

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BİM aktüel ürünleri güncel kataloğu yayınlandı! 28 Aralık BİM aktüel indirimleri hangi eşyalarda var?
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