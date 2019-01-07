‘Oktar’ kâbusu bitti mutluluğa adım attı

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Adnan Oktar suç örgütüne düzenlenen operasyonda tutuklanan Murat Develioğlu, 21 Aralık'ta itirafçı olduktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi. Develioğlu, cezaevinden çıktıktan bir hafta sonra Caddebostan'daki Büyük Kulüp'te yapılan nikah töreniyle evlendi ve kendisine yeni bir hayat kurdu. Bandırma Cezaevi'nden tahliye edilen Murat Develioğlu, örgütün baskısı nedeniyle göremediği ailesine 30 yıl aranın ardından kavuşmuştu. Anne Ayla Develioğlu oğlunu gözyaşları içerisinde karşılamıştı. İstanbul Emniyeti'ne 50 sayfalık ifade veren Murat Develioğlu'nun kardeşi işadamı Fırat Develioğlu ise 2000'de örgütten ayrıldıktan sonra aile şirketlerinin örgüt tarafından nasıl ele geçirildiğini SABAH'a anlattı. Kardeşi ile görüşmelerinin örgüt tarafından yasaklandığını ve kardeşini 18 yıl aradan sonra ilk defa operasyon sonrası gördüğünü belirten Develioğlu "Şantajlarla aile şirketimize el koydular. Tehditlerle beni yurtdışına kaçırdılar. Baskılardan ülkemi terk etmek zorunda kaldım. İlk defa 2005 yılında ülkeme döndüm. Kazakistan'a gidip gelerek hayatımı sürdürdüm" dedi. Develioğlu, "Annem her aradığında 'Oğlum eve dön. Ayrıl bunlardan' diyordu. O hep dramı yaşadı ama sonunda başardı. Aileler çok dikkatli olmalı. Biz küçük bir örneğiz" dedi.SABAH, Murat ve Fırat Develioğlu kardeşlerin İstanbul Emniyeti Mali Suçlar Şubesi'nde verdiği ifadelere göre iki kardeşin görüşmeleri 18 yıl boyunca örgüt tarafından engellendi. 74 yıllık aile şirketlerinin ellerinden alındığını anlatan kardeşler, "Tıbbi malzemeler ve hastane donanımı sağlayan aile şirketimizi elimizden aldılar. Annemiz de o dönem örgütle bağı olmadığı için bizim gibi tehditlere maruz kaldı. "Sizi rezil edeceğiz" mektupları göndererek yıldırma politikasıyla babamızın amcasından gelen aile şirketimizi elimizden aldılar. Yaklaşık 20 milyon dolar kaybımız oldu" dedi.