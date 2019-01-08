Yüz binlerin oynadığı ünlü oyunda sıra dışı dolandırıcılık!

İstanbul'da yaşanan dolandırıcılık olayı bu kez çok şaşırttı. Yüz binlerce kişinin aktif olarak oynadığı ünlü oyun Knight Online'da karakteri olan Mehmet Andız, şifresini dolandırıcılara kaptırdı. Dolandırıcıların telefonuna gönderdiği sahte siteye giriş yaparak bilgilerini güncelleyen müştekinin bilgileri ele geçirildi. Oyundan bir anda atılan Andız'ın oyundaki tüm değerli eşyaları satılarak dolandırıldı. Savcılığa suç duyurusunda bulunulması ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tespit edilen şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi.

SİTEYE GİRİP BİLGİLERİNİ GÜNCELLEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı: Mehmet Andız şikâyet dilekçesinde ve alınan beyanında, yaklaşık 5-6 yıldır Knight Word isimli sitede Knight Online oyununu oynayarak maddi değeri olan eşyalar kazandığını belirtti. Cep telefonuna gelen mesajda bilgilerini güncellemesi gerektiği ve bunu farklı bir uzantılı internet sitesinden yapacağının yazdığını ifade etti. Bu siteye girdiğini, burada bilgilerini yenilediğini kaydetti. Ardından oyuna girdiği ve oynadığı esnada oyundan atıldığını, bunun üzerine tekrar girmeye çalıştığında giremediğini belirtti. Konuyu araştırdığında bilgilerini güncellediği sitenin sahte bir site olduğunu, bu site aracılığıyla insanların dolandırıldığını öğrendiğini kaydetti. Bu oyunda maddi değeri olan eşyalarının olduğunu, bu şekilde üyeliğinin kırılarak maddi değeri olan eşyalarının satıldığını ve dolandırıldığını beyan ederek şikâyetçi oldu.

İddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan araştırma ve soruşturmaya da yer verildi. Buna göre, Mehmet Andız'ın cep telefonuna oyun firmasından bir mesajmış gibi gelen sahte siteye giriş yapması ve oyun hesabıyla ilgili bilgileri güncellemesi gerektiğine dair mesaj geldiği kaydedildi. Daha sonra bahse konu siteye giriş yaptığı, bilgilerini güncellediği, ardından ise müştekinin oyun karakteri hesabına farklı tarih ve saatlerde 7 IP'nin izinsiz ve yetkisiz giriş yaptığı tespit edildi.

BENZER OLAYDAN YARGILANIYOR

Hazırlanan iddianamede, sahte internet sitesinin alan adının alınıp ilk kayıt oluşturulmasındaki iletişim bilgileri ve numaralar incelenerek şüphelilerin ortaya çıkarıldığı belirtildi. Sitenin yönetici paneline erişim sağlayanın Fırat U. olduğu tespit edildi. Fırat U.'nun aynı siteyle ilgili benzer bir eylem nedeniyle yargılandığı kaydedildi.

Şüpheli Fırat U. savunmasında internet sitesinin sahibi veya yöneticisinin kendisi olmadığını belirtti. Yine aynı sitenin yönetici paneline 25 defa giriş sağlayan IP'nin sahibi şüpheli Eser Emre B. alınan savunmasında, bin lira karşılığında sitenin kurulumunu yaparak Burak S.'ye teslim ettiğini, oyun karakterini kendisinin çalmadığını, Burak S., Volkan Ö., Fırat U. ve Mehmet T.A.'nın bu işle ilgili olduklarını ifade etti.

KARAKTERİ PARA KARŞILIĞI SATMIŞ

Şüpheli Mehmet T.A.'nın suç tarihinde müştekinin oyuna ait bilgilerini güncellemek amacıyla giriş yaptığı esnada şifre bilgilerini elde ettiği, Mehmet Andız'ın oyundaki karakterinin şifresini değiştirerek erişilmez kıldığı ve daha sonra söz konusu oyun karakterini para karşılığında Eser Emre B.'ye sattığı tespit edildi.

TASARIM ORJİNALİNE BENZETİLMİŞ!

İddianamede, şüphelilerin fikir ve irade birliği içerisinde bilişim sistemlerinin aynı anda birçok kişiye ulaşmasındaki çabukluk ve sağladığı kolaylığa dayanarak gerçekte Knight Online oyunun hak sahibi www.nttgame.com isimli internet siteyle bir alakası olmayan sahte bir internet sitesini hazırladıkları kaydedildi. Bu sitedeki tasarımı ile Knight Online oyununa ait olduğuna inandırdıkları belirtilirken bir şekilde Knight Online oyunu oynayan kişilerin iletişim bilgilerini elde ettikleri kaydedildi. Müştekinin Knight Online bilgilerimizi güncellemesi gerektiğine dair cep telefonuna gelen mesaj ekindeki linki tıklayarak Knight Online oyununa ait olduğuna inanıp hesap ve şifre bilgilerini girdiği belirtildi. Böylelikle bilgileri ele geçiren şüphelilerin müştekinin oyun hesabındaki ekonomik değeri olan oyun karakterlerini mal edinmek suretiyle suç işledikleri ifade edildi.

AĞIR CEZALIK OLDULAR

Şüpheliler Burak S., Eser Emre B., Fırat U., Mehmet T.A. ve Volkan Ö. hakkında 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçu kapsamında ceza istendi. Şüpheliler ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.



