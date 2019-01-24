Usta oyuncu kansere yenik düştü

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Türk sinema ve tiyatrosunun büyük ustası Ayşen Gruda, İstanbul Kağıthane'de tedavi gördüğü özel hastanede dün 13.45'te hayatını kaybetti. 1.5 yıldır pankreas kanserine karşı yaşam mücadelesi veren Ayşen Gruda, 4. evredeki hastalığa yenik düştü. Torunu Emre Gruda ve doktorları gazetecilere açıklamada bulundu.Derindere Hastanesi Başhekimi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, "Pankreas kanserinin ileri evresinden olmasından dolayı kendisini kaybettik. Yaklaşık 20 gündür solunum cihazında, solunum yetmezliğinden dolayı da yoğun bakımda takipteydi" diye konuştu. Sanatçının torunu Emre Gruda ise kelimelerin boğazında düğümlendiğini söyleyerek şunları kaydetti: "Hepimiz için büyük bir değer benim anneannem, Türk halkının annesi. Yani her evden her aileden biri eksildi. Türkiye için gerçekten çok önemli bir değer anneannem. Hepimize sevgiyi, insanlığı ve pek çok nesle pek çok güzel şeyi anlatmış bir insan. Kendi de hep bunu derdi, 'Türk halkı beni nasıl gömeceğini bilir.' Cuma günü öğle namazını müteakiben Zincirlikuyu Camisi'nden defnedeceğiz." Usta sanatçının vefatının ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından Gruda'nın yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabından, "Sinema ve tiyatro tarihimizde iz bırakan usta oyuncu Ayşen Gruda aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı. Ayşen Gruda, 75 yıllık yaşamına çok sayıda sinema filmi, TV dizisi, tiyatro ve müzikal sığdırdı. Gruda, Yeşilçam sinemasının en çok sevilen isimleri arasındaydı. İstanbul Yeşilköy'de dünyaya gelen Gruda'nın oyunculuk yeteneği, Ermeni komşularının taklidini yaparkan küçük yaşlarda keşfedildi. 1962'de profesyonel tiyatro oyunculuğuna başlamıştı.Gruda,1977'de yayımlanan skeçte canlandırdığı Domates Güzeli Nahide Şerbet karakteriyle tanındı. Hababam Sınıfı, Çöpçüler Kralı, Tosun Paşa, Süt Kardeşler, Neşeli Günler gibi birçok sinema filminde rol aldı. 2014'te Pek Yakında filminde rol alan Gruda, 2006'da Sadri Alışık Ödülleri'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne, 2015'te ise Altın Koza Film Festivali'nde Onur Ödülü'ne layık görüldü.