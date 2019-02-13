ePTTAVM ile tanzim satışları internet üzerinden yapılabiliyor

Bir süredir Türkiye gündeminin en önemli noktalarından olan tanzim satışları, resmen başlamıştı. Tanzim satışlarına vatandaşlar tarafından oldukça fazla ilgi bulunuyor. Özellikle sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artışı düşürmek ve vatandaşları rahatlatmak amaçlı uygulamaya konulan tanzim satışları ePTTAVM üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, tanzim satışların ilerleyen dönemlerde online olarak yapılabileceğini duyurdu. Yeni düzenlemeyle beraber, artık ePTTAVM online tanzim satışı başlamış durumda.

Bakan Cahit Turhan yaptığı açıklamalar;

" Sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte Enflasyonla Topyekûn Mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını, yakın zamanda Türkiye'nin Pazaryeri Platformu epttavm.com'da başlatıyoruz." ifadelerine yer verdi.

İnternette satılan bazı sebzelerin fiyatı ise şöyle;

– Biber : 6 TL

– Patlıcan : 4.5 TL

– Salatalık: 4 TL

– Ispanak: 4 TL

– Havuç: 2.50 TL

– Maydonoz: 2.25 TL

– Patates : 2 TL

– Soğan: 2 TL