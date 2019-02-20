Son dakika haberi: Çanakkale’de korkutan deprem! İstanbul, Bursa ve İzmir’de deprem hissedildi! Son depremler

Az önce Marmara bölgesinde yaşanan deprem herkesi paniğe uğrattı. İstanbul başta olmak üzere Bursa ve İzmir'de de etkisini sürdüren depremin Çanakkale merkezli olduğu ortaya çıktı. İşte yaşanan son dakika gelişmeleri ve yaşanan son depremler...