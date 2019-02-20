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Son dakika haberi: Çanakkale’de korkutan ! , Bursa ve İzmir’de deprem hissedildi! Son depremler

Çanakkale’de meydana gelen başta olmak üzere Bursa ve İzmir’de de hissedildi. Yaşanan depremin ardından Kandilli Rasathanesi’nden de depremin merkez üssü ve büyüklüğü ile ilgisi son dakika açıklaması geldi. Sosyal medyada deprem ile ilgili kısa sürede yüzbinlerce paylaşım yapıldı. İşte 20 Şubat bugün yaşanan son depremler!

Giriş Tarihi: 20.2.2019 21:37 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 21:37
Son dakika haberi: Çanakkale’de korkutan deprem! İstanbul, Bursa ve İzmir’de deprem hissedildi! Son depremler

Az önce Marmara bölgesinde yaşanan deprem herkesi paniğe uğrattı. İstanbul başta olmak üzere Bursa ve İzmir'de de etkisini sürdüren depremin Çanakkale merkezli olduğu ortaya çıktı. İşte yaşanan son dakika gelişmeleri ve yaşanan son depremler...

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Son dakika haberi: Çanakkale’de korkutan deprem! İstanbul, Bursa ve İzmir’de deprem hissedildi! Son depremler
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