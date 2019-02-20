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Mega için akılalmaz iddia

Giriş Tarihi: 20.02.2019 08:27 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 08:36
Mega deprem için akılalmaz iddia

Kendisini yeni nesil tahmincisi olarak adlandıran mega deprem tahminini duyurdu.

Mega deprem için akılalmaz iddia

Dünya genelinde depremlerin birçoğu Pasifik Ateş Çemberi adı verilen bölgede meydana geliyor.

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Mega deprem için akılalmaz iddia

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde olan Türkiye de aktif kuşağı içerisinde bulunuyor.

Mega deprem için akılalmaz iddia

Kendisini yeni nesil tahmincisi olarak adlandıran , bir dizi deprem tahminini geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşmıştı.

Mega deprem için akılalmaz iddia

Hoogerbeets, şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacağını ve bunun etkilerinin Dünya için korkunç olacağını söylemişti.

Mega deprem için akılalmaz iddia

Hoogerbeets yaptığı açıklamalarda 13 Şubat'ta aynı düzlemde konumlanacak olan Mars, Uranüs ve Neptün'ün hareketleri Dünya'yı sarsacaktı.

Mega deprem için akılalmaz iddia

Hoogerbeets özellikle şubat ayının son iki haftasına dikkat çekmişti.

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