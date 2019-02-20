Mega deprem için akılalmaz iddia

Kendisini yeni nesil deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets mega deprem tahminini duyurdu. Dünya genelinde depremlerin birçoğu Pasifik Ateş Çemberi adı verilen bölgede meydana geliyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde olan Türkiye de aktif deprem kuşağı içerisinde bulunuyor. Kendisini yeni nesil deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets, bir dizi deprem tahminini geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşmıştı. Hoogerbeets, şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacağını ve bunun etkilerinin Dünya için korkunç olacağını söylemişti. Hoogerbeets yaptığı açıklamalarda 13 Şubat'ta aynı düzlemde konumlanacak olan Mars, Uranüs ve Neptün'ün hareketleri Dünya'yı sarsacaktı. Hoogerbeets özellikle şubat ayının son iki haftasına dikkat çekmişti.