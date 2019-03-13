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’ın eşi kazada ağır yaralandı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019
Demet Akbağ’ın eşi kazada ağır yaralandı
İzmir'de meydana gelen trafik kazasında oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika ile araç sürücüsü Muammer Renda yaralandı. İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda idaresindeki araç, 18.30 sıralarında Narlıdere- Güzelbahçe mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole savruldu. Kazada, sürücü Renda yaralanırken yanında bulunan oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika araçtan savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Çika'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Çika'nın sabah uçağını kaçırdığı için 17.00 uçağı ile İstanbul'dan geldiği öğrenildi. Aracın sürücüsü Muammer Renda da aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Demet Akbağ’ın eşi kazada ağır yaralandı
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