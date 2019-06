Önce PKK sonra trafik terörü yıktı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da "makas atma" nedeniyle yaşanan cinayet gibi trafik kazasında kızını, torunlarını, yeğenini kaybeden dede Fetullah Akçil, SABAH'a konuştu: "Tüm ailemi kaybettim. Bu, kasten cinayet. Bu canavar (hâlen firari) ölümüne neden olduğu her bir can için ayrı ayrı ceza almalı. Sadece can almadı. Yuvaları yıktı, çocukları öldürdü, evlatları annesiz bıraktı..." TEM Otoyolu'nda Beşiktaş Harp Akademileri tünelinde geçen cumartesi günü sabaha karşı "makas atarak" ilerlediği öne sürülen Yusuf Arıkboğa'nın kullandığı otomobil, Bursa'dan bayram ziyaretinden dönen içerisinde 14 kişinin bulunduğu hafif ticari araca çarptı. Bariyerlere çarparak savrulan araçtaki 3'ü çocuk 4 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Sürücü Arıkboğa ve yanındaki arkadaşı Abdülsamet Topçi ise arkadan gelen araçta bulunan baba Mehmet Topçi tarafından olay yerinden kaçırıldı. Baba ile oğlu yakalandı ancak sabıkalı sürücü Yusuf Arıkboğa hâlen aranıyor.Acı kazada Akçil, Eray ve Özçelik ailelerinin hayatı da yarım kaldı. Bursa'da 5 günlük akraba ziyaretinin ardından eve dönen aileler trafik canavarına kurban oldu. Kazada anne Seyhan Özçelik ile çocukları Hiranur (9) ve Musap (8) ile sürücü Nurullah Eray'ın Yusuf Eray (8) hayatını kaybetti. Hastanede 3'ü yoğun bakımda olmak üzere Selim Yiğit Akçil, Rüveyda Nur İlhan, Hümeyra Özçelik, Gülnur Eray, Neslihan Eray, Neslihan Eray, Ebru Akçil, Birgül Eray'ın tedavisi sürüyor.Kazada ölen anne Seyhan Özçelik'in babası Fetullah Akçil, SABAH'a konuştu. Torunları Elif (1) ve Hümeyra'nın (3) anne ve iki kardeşlerinin ölümünden henüz habersiz olduklarını ifade eden Akçil, "Torunlarım annesiz kaldı. Yeğenimin oğlu Yusuf Eray vefat etti. Diğer çocuğu ise yoğun bakımda" dedi. "İçimize ateş düştü" diyen Fetullah Akçil, "Ben şehit babasıyım. 2008'de Bitlis-Mutki kırsalında PKK terörüne karşı aynı aileden 38 şehit verdik. 50 yıldır terörle aşiretimiz mücadele ediyor. Şimdi de makas terörüne karşı kızımı, torunlarımı, yeğenlerimi kurban verdik. Aşirete ateş düştü. Cenazemize 500 bin kişi katıldı. Devletimizden bu trafik canavarın en yakın sürede yakalanmasını istiyorum. Bu taammüden cinayet. Öldürdüğü, yaraladığı her can için ayrı ayrı ceza almalı ki ibretlik olsun" dedi. Akçil, yürek yakan sözlerini şöyle sürdürdü: "Elif ve Hümeyra annesiz kaldı. Hastanede annelerini sorup duruyorlar ama söyleyemedik. (Kaçan sürücü) Ölüm canavarı bu. O bizim yüreğimizi yaktı, Allah da onun yüreğini yaksın. Günlerdir uyuyamıyorum. Rüyalarımda kızımı, torunlarımı, yeğenlerimi görüyorum. Otoyola öldürmek için yola çıkmış bu katil."