D-100’de sel paniği

Kocaeli ile Sakarya arasında ulaşımın sağlandığı, Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi mevkiinde şiddetli yağış nedeniyle kapandı. D-100 karayolu, sel sularının kendiliğinden çekilmesiyle yaklaşık 1 saat sonra yeniden çift yönlü ulaşıma açıldı.Trabzon'un Araklı ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin kaybolduğu sel, önüne kattığı her şeyi denize sürükledi. Selin meydana geldiği Karadere'nin, Karadeniz'e döküldüğü yerde suyun yüzeyi, ağaçlar, çöpler ve çamurla kaplandı. Bu durumu fırsat bilen bazı vatandaşlar ise kışın yakmak için odunları topladı.Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Yollarda hasar oluşurken, küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde Sel ile birlikte gelen çamur okulun bahçesini kapladı.Elazığ'da önceki günkü şiddetli yağış sonrası Sanayi ve Mustafa Paşa Mahallesi'nde 35 evi su bastı. 2 ev yıkılırken, bir ev ve 12 araçta hasar gördü.Zonguldak Ereğli'ye bağlı Bakırlık köyünde, ev ve ahırları su bastı.MERSIN'IN Silifke ilçesine bağlı yüksek kesimlerdeki Kızılgeçit Mahallesi'nde önceki gün aşırı yağışların etkisiyle meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle 13 eve su ve çamur doldu. Heyelan nedeniyle bazı yollar kapanırken, 2 araç toprak altında kaldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Silifke Belediyesi ekipleri, iş makineleri aracılığıyla zarar gören alanlarda çalışma başlattı. Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, "Eğer bu afet gece yaşansaydı can kayıplarıyla karşı karşıya kalabilirdik. Gündüz olması, evlerde o sırada vatandaşların olmaması can kaybını önledi. Dağdan gelen taş ve toprağın doldurduğu evlerden 5'i ve imamın lojmanı oturulamaz hale geldi" dedi.SABAH