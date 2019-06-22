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Ünlüoyuncu Halit Ergenç (49) İstanbul'da trafikte kendisine yumruk atarak tehdit ve hakarette bulunan Mahmut A. (22) ve Yunus Emre A.'dan (19) şikayetçi oldu. Ulus'ta geçen 1 Haziran'da taraflar arasında trafikte makas atma yüzünden arbede yaşanmıştı. Ergenç ifadesinde "Aracı önüme kırdı. Fren yapmak zorunda kaldım. Araçtan inen şoför, 'Ne yapıyorsun sen, kaza mı yaptıracaksın' dedi. 'Düzgün konuş, asıl sen nasıl araba kullanıyorsun?' dedim. Münakaşa sırasında attığı ilk yumruk vücuduma gelmedi. Ayrılacağımız sırada arkamdan gelen şoför yüzüme yumruk attı. Şikâyetçiyim" dedi. Suçlamaları kabul etmeyen kamyonet sürücüsü Mahmut A.'nın yeğeni Yunus Emre A. ise "Üzerimize geldi. Birbirimize yaklaştığımız sırada kalabalık araya girdi ve kısa bir arbede yaşandı. Bu arbede sırasında elim bu şahsa çarpmış olabilir" diye ifade verdi.