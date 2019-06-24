Tiyatro oyuncusu Selahattin Taşdöğen motosikletliye çarptı

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Tiyatro ve sinema oyuncusu Selahattin Taşdöğen, İstanbul'da otomobiliyle yaya geçidinden geçmek isteyen motosikletliye çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bazı motosiklet sürücülerinin aynı noktadan geçmeleri kameraya yansıdı.Kaza saat dün 19.30 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle cadde üzerinde ilerleyen tiyatro ve sinema oyuncusu Selahattin Taşdöğen, iddiaya göre yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletli İbrahim Acun (45) ağır yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinden geçmekte olan üç doktor yaptı. Daha sonra ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aracında büyük hasar meydana gelen Taşdöğen ve yanında bulunan 5 yaşındaki kızı kazayı yara almadan atlattı.Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından Selahattin Taşdöğen polis aracında bekleyen kızıyla ilgilendi.