Dizi setindeki ölümde yapımcıya dava

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NETFLİX'TE yayınlanacak 'Atiye' dizisinin setinde can veren boyacı Hasan Karatay'ın ölümüyle ilgili OG Medya sahibi ve yapımcısı hakkında dava açıldı. Başrollerini Mehmet Günsur ve Beren Saat'in paylaştığı Atiye dizisi için 5 Nisan günü Beyoğlu'nda bir set kuruldu. OG medya isimli şirketin yapımcılığını üstlendiği dizinin çekimi sırasında, sette boya işçisi olarak çalışan 28 yaşındaki genç, merdivenden düşerek can verdi. Sigortasız çalıştırılan işçinin ailesi suç duyurusunda bulundu. Sosyal güvenlik uzmanınca yapılan incelemede sette gereken tedbirialmadığı gerekçesiyle OG Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ve Yapım Şirketi sahibi Onur Güvenatan'nın gencin ölümünde asli derecede kusurlu olduğu rapor edildi. Güvenatam hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Güvenatam'ın 6 yıla kadar hapsi istendi.