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nasıl yok edilir? Hastalık bulaştırır mı? Trabzon’u böcekleri bastı!

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki en işlek caddesi arasında yer alan caddesini böcekleri bastı. Mazgallardan çıkan yüzlerce böceğin istilasına uğrayan ilçe halkı şok yaşadı. Belediye ekipleri bölgede hemen ilaçlama çalışması başlattılar. Peki nasıl yok edilir? Kakalak böceği mikrop bulaştırır mı? İşte ayrıntılar

Giriş Tarihi: 23.7.2019 15:32 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 15:32
Kakalak böceği nasıl yok edilir? Hastalık bulaştırır mı? Trabzon’u kakalak böcekleri bastı!

Trabzon'un en işle caddelerinden biri olan Kahramanmaraş Caddesi'nde böcek istilası yaşandı. Yüzlerce kakalak böceğinin bir anda mazgallardan çıkması üzerine büyük panik yaşandı. Belediye ekipleri duruma hemen müdahale ettiler ve ilaçlama çalışması başlattılar. Peki bütün caddeyi saran Kakalak böcekleri nasıl yok edilir? Hamam böcekleri arasında en yaygın olan Kakalak böcekleri mikrop yayar mı?

KAKALAK BÖCEĞİ NASIL YOK EDİLİR?

Kakalak böceğinden kurtulmak için ilaçların ve ilgili firmanın Sağlık Bakanlığı onaylı olması gerekir. Uzmanlar tarafından yapılacak ilaçlama ile Kakalak böceğinden kurtulma şansınız vardır. Kakalak böcekleri hamam böcekleri ile aynı özellikleri taşıyor. Sarımsı ve kahverengi renkleri olan Kakalak böceği sert kabukludur. Bundan ötürü de zor ölür. Kakalak böcekleri ilaçlama yapılmadan yok edilmesi mümkün olmayan bir haşere türüdür.

KAKALAK BÖCEKLERİ HASTALIK BULAŞTIRIR MI?

Pis ortamları seven bu haşere mikroplu bir böcek olan Kakalak böceği, insanların yemediği ve yediği her madde ile beslenir. Geceleri aktif bir biçimde gezen Kakalak böceği gündüzleri de dinlenir. Yiyeceğin ve sıcağın bol bir biçimde görüldüğü kakalaklar, lavabo diplerinde, banyoda, mutfakta sıklıkla rastlanır. İnsanlara birbirinden farklı hastalıkları bulaştıran bu böcekler zararlıdırlar. Bulaşıcı hastalıkların başında mantar rahatsızlığı, alerjik reaksiyonlar, atrax, gıda zehirlenmesi, dizanteri, pnomoni, grip, verem ve astım gelir.

İNSAN SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKELİLER

Hamam böceğinin bir türü olan Kakalak (Blattodea), 0.5-1 cm boyunda, kahverengi renkte, en hızlı üreyen hamam böceği türü olarak biliniyor. Bir dişi yılda 30 bini bulan sayıya ulaşabiliyor ve bir yıl yaşıyor. Kakalak, kuru ve sıcak yerleri sevdiği için halk arasında kalorifer böceği olarak da biliniyor.

JEL VEYA SIVI İLAÇLARI TERCİH EDİN

Kakalak böceği için jel veya sıvı ilaçlar kullanılmalıdır. İlaçlama uygulaması kapalı ve açık olan her alanda gerçekleştirilir. İlaçlama için bakanlık tarafından onay alan firmaların tercih edilmesi önemlidir. Amatör bir biçimde yapılacak olan mücadeleler bu haşereleri yok olmasını sağlamayacağı gibi maddi zararlarında ortaya çıkmasına neden olur.

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Kakalak böceği nasıl yok edilir? Hastalık bulaştırır mı? Trabzon’u kakalak böcekleri bastı!
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