Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İyi Parti'den işbirlikçisi HDP'yi kızdıracak çıkış! Seçmen korkusu ağır bastı

'den işbirlikçisi 'yi kızdıracak çıkış! Seçmen korkusu ağır bastı

, , Mardin ve Belediye Başkanlarının görevden alınarak yerlerine illerin valilerinin atanması karşısında iki gündür sürdürdüğü suskunluğunu bozdu. Seçmenlerin baskısına dayanamayan İYİ Parti Başkanlık Divanı yerel seçimde işbirliği yaptığı 'yi kızdıracak bir açıklama yaptı. Açıklamada HDP'nin adının geçirilmemesi ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 21.8.2019 14:39 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 14:53
İyi Parti'den işbirlikçisi HDP'yi kızdıracak çıkış! Seçmen korkusu ağır bastı

İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarını görevden uzaklaştırması ve yerlerine kayyum atanması değerlendirildi. Partinin konuya ilişkin açıklamasını ise İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu yaptı.

İmamoğlu Bodrum’dan Tweet attı! Terör örgütüne destek veren belediyelere sahip çıktı

"TERÖRE VE TERÖRE DESTEK VERENLERE..."

Açıklamada, "Demokrasi ve hukuk, millet iradesinin tecelli etmesinin en önemli aracı ve teminatıdır. Ancak seçilmiş olmak, seçilenlere suç işlemek ve hukuka uymamak imtiyazı tanımaz. Teröre ve teröre destek verenlere gerekli ceza verilmeli fakat bu süreçte alınan idari kararlar ve yapılan idari işlemler doğruluk karinesi ile devlete ve hukuka olan itimadı sarsmamalıdır" denildi.

HDP'NİN ADINI ANMADI

Seçmen baskısı üzerine sessizliğini bozan İYİ Parti, yerel seçim ortağı HDP'nin adını anmadı.

İmamoğlu Bodrum’dan Tweet attı! Terör örgütüne destek veren belediyelere sahip çıktı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İyi Parti'den işbirlikçisi HDP'yi kızdıracak çıkış! Seçmen korkusu ağır bastı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN