Türkiye’nın Oscar adayı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 13 kişilik seçici kurul, ABD'nin 92. Akademi Ödülleri (OSCAR) Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film Dalı'nda Türkiye adayını belirledi. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'na başvuran 11 filmin değerlendirildiği kurulda yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı 'Bağlılık-Aslı' filmi, Türkiye'nin Yabancı Dilde Oscar adayı olarak belirlendi.



20 EYLÜL'DE VİZYONDA

Sinehane ve Kaplan Film ortak yapımı olarak hayata geçirilen film, kariyerine devam etmek için kendisine en ihtiyaç duyduğu anda bebeğini bakıcıya bırakan ve maddi yetersizlikler nedeniyle bakıcılık yapmak zorunda kalarak kendi bebeğini büyütemeyen iki kadının hikayesini anlatıyor. Başrollerinde Kübra Kip, Ece Yüksel ve Umut Kurt gibi isimlerin yer aldığı 'Bağlılık-Aslı' filmi 20 Eylül tarihinde vizyona giriyor. Oscar adayları, Oscar Akademi üyelerinin oylarıyla 13 Ocak 2020'de açıklanacak. Ödüller 9 Şubat 2020'de Hollywood'da bulunan Dolby Theatre'da gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak. Bugüne dek sinema dünyasında birçok başarı elde eden Semih Kaplanoğlu, 'Bal' filmi ile dünyanın en prestijli festivallerinden Berlin Film Festivali'nde büyük ödül Altın Ayı kazanmıştı. Ayrıca o yıl Ekümenik Jüri Ödülü de 'Bal' filminin olmuştu. Kaplanoğlu Bal filmiyle 2011'de de Oscar aday adayı olmuştu.



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