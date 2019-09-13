Mübarek Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namaz kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur? İşte adım adım kılınışı

İslam âlemi bir Cuma gününün daha huzurunu hissederken mutluluğunu da çevresindeki müminler ile paylaşmayı ihmal etmiyor. Her hafta olduğu gibi bugün de öğle ezanı ile beraber Mübarek Cuma namazı için camiler dolup taşarken eller ise semaya yükselecek. Bu anlamlı günde ibadetini yapmak isteyen vatandaşlar ise 'Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?' sorusunun yanıtını öğrenmeye çalışıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde, adım adım Cuma namazı kılınışı bilgisine yer verirken, abdestin nasıl alınacağını da aktardık.

ABDEST NASIL ALINIR? CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından cuma namazı kılınışı hakkında detaylara ulaşabilir, Diyanet'in açıkladığı bilgiler eşliğinde abdest alma ve okunacak dualar konusuna yönelik fikir sahibi de olabilirsiniz.