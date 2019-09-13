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Mübarek nasıl kılınır? Cuma namaz kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur? İşte adım adım kılınışı

Müminler için bir Cuma gününün daha huzuru yaşanıyor ve mutluluğu da tüm çevre ile paylaşılıyor. Her hafta bu mübarek günün coşkusunu bir başka yaşayan İslam âlemi, bugünü de aynı şekilde geçirecek. Öğle ezanı ile birlikte için camiler her zaman olduğu gibi yine dolacak, eller semaya kaldırılacak. Bu bağlamda da, 'Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat olur?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Sizler için hazırladığımız haberimiz aracılığıyla abdestin nasıl alınacağını öğrenebilir, akabinde cuma namazının nasıl kılınacağı ve kaç rekat olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz. İşte, bilgileri ile adım adım cuma namazı kılınışı..

Giriş Tarihi: 13.9.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 10:58
Mübarek Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namaz kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur? İşte adım adım kılınışı

İslam âlemi bir Cuma gününün daha huzurunu hissederken mutluluğunu da çevresindeki müminler ile paylaşmayı ihmal etmiyor. Her hafta olduğu gibi bugün de öğle ezanı ile beraber Mübarek için camiler dolup taşarken eller ise semaya yükselecek. Bu anlamlı günde ibadetini yapmak isteyen vatandaşlar ise ' nasıl kılınır ve kaç rekattır?' sorusunun yanıtını öğrenmeye çalışıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde, adım adım Cuma namazı kılınışı bilgisine yer verirken, abdestin nasıl alınacağını da aktardık.

ABDEST NASIL ALINIR? CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından cuma namazı kılınışı hakkında detaylara ulaşabilir, 'in açıkladığı bilgiler eşliğinde abdest alma ve okunacak dualar konusuna yönelik fikir sahibi de olabilirsiniz.

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Mübarek Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namaz kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur? İşte adım adım kılınışı
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