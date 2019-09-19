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282 nerenin telefon numarası? 0282 alan kodu nereye ait?

81 ilimizin ayrı ayrı alan kodu bulunmaktadır. Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm illerimizin alan kodları çoğu zaman nereye ait olduğu merak edilmektedir. Özellikle yaşadığımız şehre ait olmayan farklı bir alan kodu gördüğümüzde aklımıza ‘nerenin kodu’ sorusu gelir. O alan kodlarından bir tanesi de +0282’dir. Peki, 0282 nerenin telefon kodudur? 282 alan kodu nereye aittir?

Giriş Tarihi: 19.9.2019 15:16 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 15:16
282 nerenin telefon numarası? 0282 alan kodu nereye ait?

Bildiğimiz gibi her şehrin kendine ait bir alan kodu bulunmaktadır. Türkiye sınırları içerisinde bulunan 81 ilin de telefon kodu birbirinden farklıdır. Bu kodlara bakarak telefonun hangi şehirden geldiğini anlayabiliriz. Ancak çoğumuz tüm bu kodların hangi ile ait olduğunu bilmemekteyiz. Yaşadığımız şehir dışında farklı bir yerden telefon geldiğinde de bu konuyu merak edebiliriz. 81 ilimizde ait telefon alan kodlarından bir tanesi de 282'dir. Peki, 0282 nerenin telefon kodudur? 282 alan kodu nereye aittir? İşte detaylar!

+0282 NERENİN TELEFON ALAN KODU?

+0282 ya da 0282 ile başlayan numaralardan telefonunuza çağrı geliyorsa bilmelisiniz ki o kişi sizi TEKİRDAĞ'dan arıyordur. Yani bu alan kodu TEKİRDAĞ'a aittir.

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282 nerenin telefon numarası? 0282 alan kodu nereye ait?
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