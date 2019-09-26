Yeni dönemde çakar lamba düzenlemesi! 2019’da Çakar lambayı kimler kullanabilecek?

Tüm araç sahiplerini ilgilendiren yeni dönemde çakar düzenlemesi merak edildi. Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımı için geri sayım başladı. 1 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan uygulamada kamu ve özel araç sahipleri detayları araştırıyor. Peki çakar lambayı kimler kullanabilecek, kimler kullanamayacak? İşte tüm ayrıntılar…

Yeni düzenleme ile birlikte "çakar lamba" kullanabilecek makamlar;

İçişleri Bakanlığı, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil 'yetkisiz çakar' kullanımının 1 Kasım'dan itibaren yasaklanacağını, bu tarihten itibaren kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda 'çakar' olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyeceğini açıkladı.