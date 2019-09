Artvin’de sel: Dereler taştı, yollar kapandı

BUGÜN NELER OLDU

Artvin'in Borçka ve Hopa ilçelerinde şiddetli yağış hayatı felç etti. Borçka'da Sundura Deresi taştı. Taşkın sırasında yol kenarında park halinde olan özel bir şirkete ait 3 kamyon sele kapılarak sulara gömüldü. Borçka'da 5 bina ile 4 işyerinde, Hopa'da ise 3 binada hasar oluştu. Meydana gelen taşkın ve heyelan sonucu, Hopa ve Arhavi ilçelerinde bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. Arhavi ilçesi Kavak Köyünde yer alan bir Hidroelektrik Santrali de, sel sularından nasibini aldı. Debisi yükselen dere sularının kapladığı santraldeki bazı iş makineleri de sulara kapıldı.Borçka Belediye Başkanı CHP'li Ercan Orhan, ilçelerinde yaşanan sel ve heyelan sonucu can kaybının olmadığını, tüm ekiplerle teyakkuz halinde olduklarını söyledi. Etkili sel baskınlarında maddi hasarlar oluştuğunu ve Hopa - Borçka karayolunun tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldığını aktaran Orhan, "Tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Çok şükür, can kaybı yok. Yağmur devam ediyor. Yağmurun devam etmesi bizi korkutuyor, endişelendiriyor. Hafif çaplı heyelanlar var. Heyelanların sürüklediği toprak 3 eve doldu. Allah'tan orada yaşayanlar köyde olduğu için can kaybı söz konusu değil" dedi. Borçka-Hopa karayolu üzerinde bulunan Küçükköy mahallesinde Çığhala Deresi şiddetli yağışlar sonrası taşarken, taşkınlar sonucu çok sayıda iş yeri ve mahalle camisi zarar gördü. Küçükköy Mahallesi Muhtarı Ebubekir Kambur "Can kaybımızın olmaması moral verici. Allah'a şükürler olsun" diye konuştu.Borçka-Hopa karayolu selin yaşandığı bölgede tedbir amacıyla ulaşıma kapatılırken, çöp atıklarının bulunduğu atık deposunun selden zarar görmesi nedeniyle çok sayıda poşet ve plastik atığın dere sularına karıştığı bildirildi. Yeniyol Mahallesi'nde, AFAD ekipleri iki evde mahsur kalan 3'ü çocuk ve 2'si engelli 14 kişiyi botla kurtardı.