Ecrin mucizeyi yaşadı küçük Yağmur ‘can’ bekliyor

SABAH, 29 Eylül Dünya Kalp Günü nedeniyle Türkiye'nin en büyük ve en fazla organ naklinin yapıldığı Ankara Şehir Hastanesi'nde kalp nakli olan 7 yaşındaki Ecrin Yorgancı ve kalp nakli bekleyen 5.5 yaşındaki Yağmur Altan'ın hikâyesini kaleme aldı.

Konya'da yaşayan Yorgancı ailesi, üç çocuğunu kalp yetmezliğinden kaybetmiş, 4'üncü çocukları Ecrin ise yine o hastalıkla dünyaya gelmişti. Kalbi 6 yaşını tamamlarken tükenen Ecrin son bir yıldır makinalara bağlı hayat mücadelesi veriyordu. 5 ay önce kalbi arka arkaya iki kez durdu. Bakanlık acil çağrılarla ona bir kalp aradı ve son anda kalp bulundu. Küçük kız aylar süren yoğun bakım savaşını kazandı ve verdiği yaşam mücadelesi ve yapılan cerrahi operasyonla tıp literatürüne adını 'mucize' olarak yazdırdı.

Organları bağışlanan babasının arkasından gözyaşı döktü

Ecrin'in annesi Fadime Yorgancı (36), "Bisiklet sürüp, oynarken her an ne zaman kalbi tamam diyecek korkusuyla yaşadık. 6 yıl bu korku ile yaşadık, geçen yıl korktuğumuz oldu. Gözümüz makinada, kalp atışlarını saymaya, onu yaşatacak bir kalbin bulunmasını beklemeye başladık. Bir anne olarak bu beni her gün öldürdü ancak şimdi iyi. Doktorlar 4'üncü evladımı kurtardılar" dedi. Baba Yorgancı, "Bize bayram yaşatanlara minnettarım. 3 evlat yitirdim, sonuncusunu son dakika bir bağışla kurtardım. Lütfen bağış yapın, canlar kurtarın" diye konuştu.

Küçük kızın ameliyatına giren hekimlerden Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Ümit Kervan, "Durumu kritik bir hastaydı. Aylarca süren cihaza bağlı yaşam nedeniyle diğer organları tehlikeye girdi. O çok özel bir hasta böylesi bir durumda yaşaması gerçekten mucize. Onun hayata tutunma mücadelesi bizi çok etkiledi. O yaşamak için çok savaştı ve başardı. Büyük riski atlattı" dedi.







KIZIMI YAŞATIN

Kalp kliniğinde kalp bekleyen birçok hastadan biri de 5.5 yaşındaki Yağmur Altan... "Kızımı gözyaşımla büyüttüm, yıllardır hastane odalarındayız" diyen anne Aysel Altan (37), yaşadıklarını şöyle anlattı: "İstanbul'dan geldik buraya. 1.5 yaşında kalp hastası olduğunu öğrendik. 4 yıldır onu yaşatacak bir kalbi bekliyoruz. Yavrum gözümün önünde yaşam mücadelesi veriyor, zaman daralıyor ama hala onu yaşatacak bir kalp bulamadık. Yaşıtları gibi hiç oynayıp, gezemedi, sokağa çıkamadı İnsanlara çağrım kızımı yaşatın. Canınınz toprak olmasın" diye konuştu.



ŞEHİR HASTANESİ'NDE 8 AYDA 8 KALP NAKLİ

Kalp ve Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, "Şehir hastanesi deneyimli merkez ve ekiplerin toplandığı devasa bir sağlık kompleksi. 8 aylık hizmet sürecinde 8 tane kalp nakli yaptık, bu çok büyük bir başarı. Yeni kurulan bir hastane ve sisteme göre yapılan işler çok başarılı. 8 akciğer, 15 karaciğer ve böbrek nakli yaptık. Vatandaşa hizmet başarıyla sürüyor" dedi. Doktor Özatik, organ bağışı çağrısı yaptı.