Tekrar eden akciğer kanseri nedeniyle geçen aydan beri tedavi gördüğü hastanede salı günü hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu (61) için dün sabah Mecidiyeköy'de bulunan İstanbul Devlet Tiyatrosu Büyük Sahne'de tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutu son kez sahneye gelen oyuncu için tiyatro sahnesinde geçmişten günümüze rol aldığı tiyatro ve filmlerinden oluşan kesitler barkovizyondan izletildi. Tiyatro dünyasının ve sanat camiasından ünlü isimlerin yoğun ilgi gösterdiği veda töreninde duygusal anlar yaşanırken, sahneye gelen dostları anlattıkları anılarıyla salondakileri hem gülümsetti hem hüzünlendirdi.Törene, 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Devlet Tiyatroları Müdürü Musa Kurt, Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem, Can Gürzap, Oya Başar, Zafer Algöz, Tamer Karadağlı, Zafer Ergin, Altan Erkekli, Demet Akbağ, Selma Ergeç, Ata Demirer gibi tanınmış isimler katıldı. Gülenay Kalkan, eşinin tabutuna sarılarak, "Ah bebeğim, seni böyle mi görecektim bitanem. Beni hep mutlu ettin. Bir tek bugün üzdün" diye gözyaşı döktü. Törene katılanların sanatçının tabutuna son kez dokunup önünden geçtiği saygı töreni geçişi sonrası Ünlüoğlu'nun cenazesi Levent Camisi'ne götürüldü. Ünlüoğlu'nun ilk evliliğinden olan kızı Zeynep Ünlüoğlu'nu ise eşi Umut Kırca teselli etti. Cenaze namazına da ünlü isimler akın etti. Ali Sabancı, Beyazıt Öztürk, Demet Akbağ, Ata Demirer, Emre Belözoğlu, Gani Müjde, Emre Kınay, Kıvanç Tatlıtuğ, Raci Şaşmaz, Kenan İmirzalıoğlu, Birce Akalay ile rol aldığı "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin oyuncuları başta olmak üzere sanat camiasının önemli simaları camide yer aldı. Ünlüoğlu'nun naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.Büyük Sahne'deki törende sahneye çıkan ünlü isimlerden bazılarının görüşleri:Tarık'la uzun zamandır tanışmıyorduk ama gerçekten bir dost bir arkadaştık. Yakın hissettim kendisini kardeşim gibi hissediyorum.Sanatçılığı, aktörlüğü üzerine konuşmak haddime değil. Yaşam sevincini bize aktaran, öğreten, bize yol gösteren bir adamdı. Küfür etmesi bile başkaydı, küstükten sonra barışması bile başkaydı.47 yıllık dostumdu. Bugün kendime hüzünlenmeyeceğim diye söz verdim can dostum.En zor sahneye çıkışım şu an. 47 yıldır tanışıyoruz. Çok güzel zamanlar geçirdiğim bir arkadaşımdı.Çok sevdiğim dostumdu, canımdı. Öyle çılgındı ki küser hemen barışırdı. 'Ben kinci değilim' derdi. Güzel kahkahasıyla anacağız onu.Tarık abi dünyanın en tatlı, en güzel megalomanıydı. Öyle güzel yapıyordu ki başkası olsa kızarsınız. Bir abimi kaybettim.Başkan Tayyip Erdoğan, Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ı arayarak başsağlığı diledi. Kalkan'a taziye dileklerini ileten Erdoğan görüşmede, Ünlüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.