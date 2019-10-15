Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Asker selamı nasıl verilir? Doğru asker selamı kuralları...

? Doğru kuralları...

Fransa - Türkiye maçında UEFA'nın oyuncularımızın vermesi nedeniyle soruşturma başlatmasının ardından ? sorusu en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra milli futbolcularımız, önce Arnavutluk maçında Cenk Tosun'un golünden sonra, dün gece de Kaan Ayhan'ın golünden sonra Fransa karşısında asker selamı verdi, bu durum da UEFA tarafından skandal bir biçimde soruşturma konusu ilan edildi.

Giriş Tarihi: 15.10.2019 16:18
Asker selamı nasıl verilir? Doğru asker selamı kuralları...

Askere giden Türk gençlerinin ilk öğrendiği konu disiplin, kurallar ve asker selamıdır. 21 günlük acemi birliği sırasında asker selamının doğru verilmesi oldukça önemli bir durumdur. EURO 2020 elemelerinde Arnavutluk ve Fransa maçlarından sonra başta Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü gibi oyuncularımızın asker selamı vermesi dünya genelinde gündem oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği'nde "Selamlama" başlığı altında asker selamının nasıl verilmesi gerektiği detaylarıyla anlatılıyor.

ASKER SELAMI NASIL VERİLİR?

"Selâmlama el ve baş ile (Gözler başla beraber), yalnız baş ile, kılıç, boru... silâh. ile olur.

El ve baş ile selâmlama, baş açık değil iken ve sağ el boş iken yapılır. Yapılış tarzı şudur:

Üstü selâmlıyacak ast, dururken hazırol vaziyeti aldıktan sonra (Yürürken uygun adıma geçerek ve sol kolu sallamıyarak) başını selâmlıyacağı zata çevirmekle beraber sağ elini Dört parmak bitişik, baş parmak bitişik, baş parmak ucu şahadet parmağın ikinci boğumu üzerine ve el hafifçe bükük avuç içi yere dönük ve cepheden görünmiyecek şekilde sağ kaşın hizasında şapkanın güneşliği kenarına gelecek surette sertçe kaldırır, göz selâmlanan zatın gözüne bakar, bakışta canlı ve tatlı olur. Ve omuz dirsek tabii vaziyette bulunur. El selâmlanan zatı geçince aynı sertlikle indirilir.

Üstler de astlarını ciddi bir vaziyette ve tam olarak selâmlarlar."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Asker selamı nasıl verilir? Doğru asker selamı kuralları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN