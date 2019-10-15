Asker selamı nasıl verilir? Doğru asker selamı kuralları...

Askere giden Türk gençlerinin ilk öğrendiği konu disiplin, kurallar ve asker selamıdır. 21 günlük acemi birliği sırasında asker selamının doğru verilmesi oldukça önemli bir durumdur. EURO 2020 elemelerinde Arnavutluk ve Fransa maçlarından sonra başta Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü gibi oyuncularımızın asker selamı vermesi dünya genelinde gündem oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği'nde "Selamlama" başlığı altında asker selamının nasıl verilmesi gerektiği detaylarıyla anlatılıyor.

ASKER SELAMI NASIL VERİLİR?

"Selâmlama el ve baş ile (Gözler başla beraber), yalnız baş ile, kılıç, boru... silâh. ile olur.

El ve baş ile selâmlama, baş açık değil iken ve sağ el boş iken yapılır. Yapılış tarzı şudur:

Üstü selâmlıyacak ast, dururken hazırol vaziyeti aldıktan sonra (Yürürken uygun adıma geçerek ve sol kolu sallamıyarak) başını selâmlıyacağı zata çevirmekle beraber sağ elini Dört parmak bitişik, baş parmak bitişik, baş parmak ucu şahadet parmağın ikinci boğumu üzerine ve el hafifçe bükük avuç içi yere dönük ve cepheden görünmiyecek şekilde sağ kaşın hizasında şapkanın güneşliği kenarına gelecek surette sertçe kaldırır, göz selâmlanan zatın gözüne bakar, bakışta canlı ve tatlı olur. Ve omuz dirsek tabii vaziyette bulunur. El selâmlanan zatı geçince aynı sertlikle indirilir.

Üstler de astlarını ciddi bir vaziyette ve tam olarak selâmlarlar."