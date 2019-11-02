Son dakika haber: Kokpitte skandal görüntüler! Onlarca yolcu varken sevgilisini yanına aldı ve...

Rusya, ülkenin Sibirya bölgesindeki Yakutsk-Batagay uçuşu sırasında yaşanan skandal olayı konuşuyor. Rus medyası tarafından son dakika olarak duyurulan haber, insan hayatının ne denli hiçe sayıldığını gözler önüne seriyor. Edinilen bilgiye göre, IrAreo Havayolları'nda görevli Kirill isimli pilot, iddiaya göre uçağın kontrolünü kız arkadaşı Anna'ya bıraktı. Anna'nın o ana ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması ile skandal ortaya çıkarken; uçakta o an 50 kişi bulunduğu aktarıldı.

HAVADA KORKU DOLU ANLAR

İşte, son dakika haberinin tüm detayları ve havada panik yaratan o görüntüler...