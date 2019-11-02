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haber: Kokpitte skandal görüntüler! Onlarca yolcu varken sevgilisini yanına aldı ve...

Rusya'da yaşanan skandal olay, bir süredir ülke gündeminin en çok konuşulan haberleri arasında öne çıkıyor. Zira, ülkenin IrAreo Havayolları'nda görevli bir pilot, uçağın kontrolünü kokpite aldığı kız arkadaşına bıraktı. Genç kız, o ana ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Rus medyası, tam o sırada uçakta 50 kişi olduğunu aktarırken; tehlikenin boyutu gözler önüne serildi. İşte, son dakika haberinin detayları ve kabindeki o görüntü...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.11.2019 23:33 Güncelleme Tarihi: 2.11.2019 23:34
Son dakika haber: Kokpitte skandal görüntüler! Onlarca yolcu varken sevgilisini yanına aldı ve...

Rusya, ülkenin Sibirya bölgesindeki Yakutsk-Batagay uçuşu sırasında yaşanan skandal olayı konuşuyor. Rus medyası tarafından olarak duyurulan haber, insan hayatının ne denli hiçe sayıldığını gözler önüne seriyor. Edinilen bilgiye göre, IrAreo Havayolları'nda görevli Kirill isimli pilot, iddiaya göre uçağın kontrolünü kız arkadaşı Anna'ya bıraktı. Anna'nın o ana ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması ile skandal ortaya çıkarken; uçakta o an 50 kişi bulunduğu aktarıldı.

HAVADA KORKU DOLU ANLAR

İşte, son dakika haberinin tüm detayları ve havada panik yaratan o görüntüler...

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Son dakika haber: Kokpitte skandal görüntüler! Onlarca yolcu varken sevgilisini yanına aldı ve...
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