Nilgün (Nalan) Şimşek olayında bir son dakika gelişmesi daha yaşandı! Müge Anlı’da öldüğü iddia edilen Nilgün Şimşek aslında…

Nilgün (Nalan) Şimşek olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Aylarca öldüğü iddia edilen kadının şimdi ise geri döneceği iddia edildi. Aslında ölmediği, 208 bin Euro ile evi terk ettiği öne sürülen Nilgün Şimşek'e ne olduğu hala bilinmiyor. Konu ile ilgili her gün yeni bir detayın ortaya çıkması aileyi ve izleyenleri şoke etmeye devam ediyor. Peki Nilgün Şimşek'e ne oldu? Öldüğü iddia edilen kadın aslında ölmedi, geri mi gelecek?

NİLGÜN ŞİMŞEK'E NE OLDU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Nilgün Şimşek olayı ile ilgili her gün güncel bilgiler canlı yayında aktarılıyor. 8 Kasım Cuma günkü programda da aktarılan son dakika bilgileri herkesi şoke etti. Günlerdir işlenen Nilgün Şimşek'e ne oldu? İfadeler neden değişti? Öldü mü yoksa geri mi gelecek?

İşte ayrıntılar...