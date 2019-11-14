Em güzel Cuma mesajları resimli burada! 15 Kasım en güzel hayırlı cumalar mesajları ile dostlarınızı hatırlayın...

Perşembe akşamı ve Cuma günleri ülkemizde en çok araştırılan konuların başında cuma mesajları gelir. Hem sevdiklerinizin yüzünü güldürmek için hem de onları hatırladığınız göstermek için birbirinden güzel, yeni ve anlamlı resimli cuma mesajlarını onlara gönderebilir hayır dualarını alabilirsiniz. 15 Kasım cuma mesajları ve sözleri hakkında özel olarak hazırladığımız içeriğimizde birbirinden yeni görselleri ve içerikleri bulabileceksiniz. Bugün eller semaya yükselecek, dualar edilecek camiler dolacak; herkese hayırlı cumalar!

Mübarek Cuma günü dualarımızda şehitlerimizi ve kahramanlarımızı, Afrin'de Tel Abyad'da Resulayn'da Güneydoğu'da şehit düşen vatan evlatlarını, 15 Temmuz'da ülkesine demokrasisine, hürriyetine sahip çıkan kahramanları unutmamalıyız. Onlara da bol bol dua etmeliyiz...

İŞTE EN GÜZEL 15 KASIM CUMA MESAJLARI!