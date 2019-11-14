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Em güzel resimli burada! 15 Kasım en güzel hayırlı cumalar mesajları ile dostlarınızı hatırlayın...

Hem Türkiye için hem de tüm Müslüman alemi için en önemli ve mübarek günlerden olan cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Yine her cuma olduğu gibi bugün de en güzel sabah.com.tr'de! Özel olarak hazırladığımız içeriklerimizde kısa ve uzun anlamlı 15 Kasım resimli cuma mesajlarını bulabilirsiniz. Uzaklarda yaşayan aile dostlarınıza, akraba ve arkadaşlarınıza dilerseniz WhatsApp dilerseniz Instagram dilerseniz Facebook dilerseniz de Twıtter üzerinden hayırlı cumalar mesajları gönderebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.11.2019 07:48 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 07:49
Em güzel Cuma mesajları resimli burada! 15 Kasım en güzel hayırlı cumalar mesajları ile dostlarınızı hatırlayın...

Perşembe akşamı ve Cuma günleri ülkemizde en çok araştırılan konuların başında gelir. Hem sevdiklerinizin yüzünü güldürmek için hem de onları hatırladığınız göstermek için birbirinden güzel, yeni ve anlamlı resimli cuma mesajlarını onlara gönderebilir hayır dualarını alabilirsiniz. ve sözleri hakkında özel olarak hazırladığımız içeriğimizde birbirinden yeni görselleri ve içerikleri bulabileceksiniz. Bugün eller semaya yükselecek, dualar edilecek camiler dolacak; herkese hayırlı cumalar!

Mübarek Cuma günü dualarımızda şehitlerimizi ve kahramanlarımızı, Afrin'de Tel Abyad'da Resulayn'da Güneydoğu'da şehit düşen vatan evlatlarını, 15 Temmuz'da ülkesine demokrasisine, hürriyetine sahip çıkan kahramanları unutmamalıyız. Onlara da bol bol dua etmeliyiz...

İŞTE EN GÜZEL 15 KASIM CUMA MESAJLARI!

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Em güzel Cuma mesajları resimli burada! 15 Kasım en güzel hayırlı cumalar mesajları ile dostlarınızı hatırlayın...
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