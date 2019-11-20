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ne zaman, kaç yılında kuruldu? Osmanlı Devleti hangi olaydan sonra kurulmuştur?

13. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasında varlığını sürdüren Oğuzların Kayı boyundan gelmektedir. Devletin kurucusu Osmanlı Hanedanı’nın atası olan Osman Gazi’dir. Kurulmasının ardından 16. Yüzyılda en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Peki, Osmanlı Devleti ne zaman, kaç yılında kuruldu? Osmanlı Devleti hangi olaydan sonra kurulmuştur? Haberimizin içerisinden Osmanlı tarihi, kuruluş yılları, ilk başkenti gibi detaylara ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 20.11.2019 12:12
Osmanlı Devleti ne zaman, kaç yılında kuruldu? Osmanlı Devleti hangi olaydan sonra kurulmuştur?

, Türk tarihinin büyük bir kısmını kapsamaktadır. 600 yıl boyunca varlığını sürdüren devlet, en iyi dönemini Kanunu Sultan Süleyman Han'ın olduğu zaman yaşamıştır. Yine Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul Bizans İmparatorluğu'nun elinden alınmış ve Orta Çağ kapanıp yeniçağ başlamıştır. 600 yıl boyunca tarihin akışına yön veren Osmanlı İmparatorluğu ne zaman, kaç yılında kurulmuştur? Osmanlı Devleti hangi olaydan sonra kurulmuştur? İşte yanıtı…

OSMANLI DEVLETİ NE ZAMAN, KAÇ YILINDA KURULDU? OSMANLI DEVLETİ HANGİ OLAYDAN SONRA KURULMUŞTUR?

13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar varlığını sürdüren Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi ve hangi olaydan sonra kurulduğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

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Osmanlı Devleti ne zaman, kaç yılında kuruldu? Osmanlı Devleti hangi olaydan sonra kurulmuştur?
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