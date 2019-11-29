Son dakika haberi: Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı üstüne uyarı; gökgürültülü sağanak yağış! Kar ne zaman yağacak?

Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Karaköy, Kabataş, Bostancı, Sarıyer, Adalar seferleri yapan şehir atlarından sabah saatlerinde olanlar iptal edildi. Uzun süredir etkisini gösteren sıcak hava yerini soğuk ve yağmura bıraktı. İstanbul'da bugün gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şemsiyesiz dışarı çıkmanın çok tehlikeli olduğunu belirten yetkililer kuvvetli rüzgar nedeniyle de uyarılar yaptı! İşte son dakika İstanbul hava durumu raporu...