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haberi: ve AKOM'dan uyarı üstüne uyarı; gökgürültülü sağanak yağış! Kar ne zaman yağacak?

ve AKOM'dan kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı geldi! Marmara Bölgesi'nde ve özellikle İstanbul'da şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın hızının 50 ile 80 km/sa esmesi bekleniyor. Soba zehirlenmelerine, çatı uçmalarına karşı uyarılar yapıldı. İstanbullular Kasım ayını günlük güneşlik geçirse de ayın son günlerinde kış geldi! Özellikle bugün için kuvvetli yağış ile fırtına uyarıları tekrarlandı. Bu bilgiler ışığında İstanbullular; kar ne zaman yağacak? sorusunun cevabını araştırıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde hafta sonu hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 08:30 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 08:34
Son dakika haberi: Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı üstüne uyarı; gökgürültülü sağanak yağış! Kar ne zaman yağacak?

Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Karaköy, Kabataş, Bostancı, Sarıyer, Adalar seferleri yapan şehir atlarından sabah saatlerinde olanlar iptal edildi. Uzun süredir etkisini gösteren sıcak hava yerini soğuk ve yağmura bıraktı. İstanbul'da bugün gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şemsiyesiz dışarı çıkmanın çok tehlikeli olduğunu belirten yetkililer kuvvetli rüzgar nedeniyle de uyarılar yaptı! İşte İstanbul raporu...

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Son dakika haberi: Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı üstüne uyarı; gökgürültülü sağanak yağış! Kar ne zaman yağacak?
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