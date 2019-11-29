Meteoroloji ve AKOM'un İstanbul için uyarıda bulunduğu yağış etkili olmaya başladı (29 Kasım 2019 Cuma)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul Anadolu yakasında da beklenen yağış başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına ve sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul Anadolu Yakasında da beklenen yağış başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur, saatler ilerledikçe etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle araç sürücüleri, tedbirli ve kontrollü bir şekilde ilerledi. Vatandaşlar ise naylon poşet ve şemsiye yardımıyla yağmurdan korundu.
İSTANBUL'DA O SAATLER İÇİN FLAŞ FIRTINA UYARISI... (29 KASIM 2019 CUMA) METEOROLOJİ VE AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI!
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