İstanbul'da o saatler için flaş fırtına uyarısı... (29 Kasım 2019 Cuma) Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı!
İstanbul için vatandaşlara flaş son dakika hava durumu uyarısı! Meteoroloji ve AKOM, İstanbul için yoğun yağış ve fırtına uyarısında bulundu! Meteoroloji ve AKOM İstanbul'da başlayacak olan fırtına ve yoğun yağış için vatandaşları önlem almaya çağırdı. İşte İstanbul'daki yoğun yağış ve fırtınanın başlama saati...
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