Kardeşi değil abisi olur

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mardin'in Dargeçit ilçesinin Ilısu Mahallesi'ndeki Boncuklu Tarla'nın Göbeklitepe'den daha eski olduğu belirtildi. Mardin Müzesi ve Artuklu Üniversitesi tarafından 2012 yılından beri devam eden Ilısu Barajı ve HES Projesi Etkileşim Alanında Kalan Kültür Varlıklarının Belgelenmesi ve Kurtarılmasına Yönelik Çalışmalar kapsamında elde edilen bulguların envanter karbon çalışmaları devam ediyor. Kazının yapıldığı bölgede incelemelerde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 12 bin yıllık tarihiyle insanlık tarihine ışık tutacak olan bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi: "Buradaki kazı alanında Göbeklitepe'deki bulguları destekleyen hatta ondan bin yıl daha öncesine giden bazı bulgular içeriyor. İlk yerleşiklerin inançlı insanlar olduklarını ispatlayan bir bulgu olarak değerlendirmek mümkün. Bunun üzerinden değerlendirdiğimizde aslında Kuzey Mezopotamya'nın hemen Dargeçit'in yanında bulunduğumuz Boncuklu Tarla bölgesi insanlığın ilk yerleşik alanlardan biri olduğu ve burada yerleşen ilk insanların inançlı olduklarını göstermesi açısından önemli bir alan olarak değerlendirilebilir" dedi.



BENZER AMA DAHA ESKİ

Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ergül Kodaş da, kazı süreci hakkında bilgiler vererek, "Boncuklu Tarla ilginç bir yerleşim yeri, milattan önce 11 binlere 12 binlere giden tabakaları ile başlayan ilk yerleşik hayat. Göbeklitepe ile benzer binalar olduğu gibi yer yer bazı binaların Göbeklitepe'den daha eski olduğu görülüyor. Kazıda bulunan buluntuların çizimleri yapılıyor, Kültür Bakanlığına ve gönderilecek raporlarımız hazırlanıyor" dedi.



NEOLOTİK DÖNEME AİT

Boncuklu Tarla'da ev tabanlarının altına, dizleri karınlarına çekik ana rahmindeki biçimde yeniden doğuş inancı ile erkek, kadın ve çocuk bireylerin gömüldüğü 69 mezarda 118 bireye ait iskelete ulaşılmıştı. Kazılarda 4 steli bulunan ve Neolitik döneme ait 11 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen tapınağın Göbeklitepe'ye kardeşi kadar benzediği iddia edilmişti.

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