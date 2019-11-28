Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, yaptığı açıklamada, 1573'te Süleyman Paşa tarafından yaptırılan ve 1823'te Belgrad Veziri olan Maraşlı Ali Paşa tarafından onarıldığı için onun adıyla anılan Ohri Ali Paşa Camisi'nin bir vakıf eseri olduğunu söyledi.

Ohri Ali Paşa Camisi bir asır sonra minaresine kavuşuyor