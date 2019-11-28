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Ohri Ali Paşa Camisi bir asır sonra minaresine kavuşuyor

28.11.2019 | 15:35

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Kuzey Makedonya'da bulunan Ohri Ali Paşa Camisi'nde sürdürülen restorasyon tamamlandı. 1573 yılında Süleyman Paşa tarafından inşa edilen camiinin 1912 yılında Balkan Savaşları'nda minaresi yıkılmıştı.

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