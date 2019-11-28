Ohri Ali Paşa Camisi bir asır sonra minaresine kavuşuyor
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Kuzey Makedonya'da bulunan Ohri Ali Paşa Camisi'nde sürdürülen restorasyon tamamlandı. 1573 yılında Süleyman Paşa tarafından inşa edilen camiinin 1912 yılında Balkan Savaşları'nda minaresi yıkılmıştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:55
Ohri Ali Paşa Camisi bir asır sonra minaresine kavuşuyor 28.11.2019 | 15:35
02:01
Emmy ödülü alan Haluk Bilginer'den açıklama 26.11.2019 | 09:05
02:18:21
01:42
04:35
Sanatçılardan büyük usta Yıldız Kenter'e veda! 19.11.2019 | 14:21
03:13
03:03
19:30
Yıldız Kenter'e veda 19.11.2019 | 10:37
02:12
02:19:07
15:01
03:20
03:11
Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter hayatını kaybetti 17.11.2019 | 20:23
29:23
İşte Ahmet Kaya'nın unutulmaz şarkıları ve hayat hikayesi... 16.11.2019 | 14:59
17:13
İstanbul Havalimanı, Tarihe Geçen Büyük Göç’ün belgesel filmini yayınladı 13.11.2019 | 12:59
01:38
02:18:45
20:35
İyi ki doğdun Kemal Sunal 11.11.2019 | 18:51
13:54
Begüm Alkoçlar'dan Aplus'a özel açıklamalar... 11.11.2019 | 16:54